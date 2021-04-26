"Мы были в Краснодаре три года назад, когда был юбилей города — 225 лет, и там презентовали рейсы Austrian Airlines в Краснодарский край. К сожалению, чуть позже мы закрыли рейсы. Но сегодня готовы анонсировать, что Lufthansa Group вернется в Краснодар. Мы будем летать два раза в неделю — в понедельник и пятницу — из Дюсельдорфа", — сообщил Гроссманн.

Полеты будет выполнять авиакомпания Eurowings, входящая в группу. Полеты начнутся в середине июня. Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок принадлежат, помимо одноименной авиакомпании, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines. В группу также входят логистические, технические и обслуживающие компании.