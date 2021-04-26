"Количество туристов за последние три года возросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство", — заявил он.
Говоря о выставке "Чернобыль. Путешествие", Тимошенко отметил, что благодаря современным технологиям, прямо в павильоне №1 можно попасть в саму зону отчуждения и даже исследовать ее.
По его словам, также там множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате.
"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок", — подчеркнул Тимошенко.