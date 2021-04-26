"Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты", — сказал один из источников.
Однако для возобновления авиасообщения необходимо оценить эпидемиологические риски, добавил он. "Окончательное решение о сроках возобновления полетов будет приниматься с учетом эпидобстановки в Египте", — сказал собеседник.

Тем временем источник в туротрасли сообщил "Интерфаксу, что в преддверии открытия авиасообщения отдельную экспертизу предстоит пройти объектам размещения принимающей стороны.

"Отели, в которых будут размещаться россияне, должны обладать сертификатами безопасности здоровья, работники турсектора должны быть вакцинированы. Эта работа уже проводится", — сказал он.

Также в Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе должен быть сформирован достаточный запас ПЦР-тестов, чтобы у туристов не возникло сложностей с диагностикой на месте.

На минувшей неделе президенты РФ и Египта в ходе телефонного разговора договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами, однако конкретные сроки пока не называются. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции сообщил, что решение об открытии авиарейсов на египетские курорты и о количестве совершаемых туда рейсов будет принято во второй половине мая.

Источник "Интерфакса" в авиационных кругах сказал, что возобновление авиасообщения с курортами Египта возможно во второй декаде мая. Между тем информированные источники в туротрасли полагают, что "Шарм-эль-Шейх и Хургаду вряд ли откроют раньше июня".