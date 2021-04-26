Тем временем источник в туротрасли сообщил "Интерфаксу, что в преддверии открытия авиасообщения отдельную экспертизу предстоит пройти объектам размещения принимающей стороны.
"Отели, в которых будут размещаться россияне, должны обладать сертификатами безопасности здоровья, работники турсектора должны быть вакцинированы. Эта работа уже проводится", — сказал он.
Также в Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе должен быть сформирован достаточный запас ПЦР-тестов, чтобы у туристов не возникло сложностей с диагностикой на месте.
На минувшей неделе президенты РФ и Египта в ходе телефонного разговора договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами, однако конкретные сроки пока не называются. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции сообщил, что решение об открытии авиарейсов на египетские курорты и о количестве совершаемых туда рейсов будет принято во второй половине мая.
Источник "Интерфакса" в авиационных кругах сказал, что возобновление авиасообщения с курортами Египта возможно во второй декаде мая. Между тем информированные источники в туротрасли полагают, что "Шарм-эль-Шейх и Хургаду вряд ли откроют раньше июня".