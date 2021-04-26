"Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты", — сказал один из источников.

Однако для возобновления авиасообщения необходимо оценить эпидемиологические риски, добавил он. "Окончательное решение о сроках возобновления полетов будет приниматься с учетом эпидобстановки в Египте", — сказал собеседник.