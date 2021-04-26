"К моему глубокому сожалению, я вынужден официально остановить празднование фестиваля Сан-Фермин в 2021 году", — цитируют СМИ Майя.

Он подчеркнул, что подобное решение связано с высоким риском заражения коронавирусом и низким уровнем вакцинации в регионе.

Сан-Фермин — ежегодный праздник в Памплоне, который проводится с 6 по 14 июня. Он начинается в канун дня св. Фермина 6 июля в полдень. Знаменит праздник прежде всего благодаря "энсьерро" — бегом от разъяренных быков. Из более чем 216 часов празднования собственно энсьерро длится примерно четверть часа. Все остальное время занимают праздничные гуляния, карнавалы, шествия огромных кукол, костюмированные представления, выступление уличных артистов и коррида.