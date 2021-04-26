"Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года. И здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на сегодняшний момент после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещение этих государств с целью проведения отпуска и отдыха", — сказала Голикова на брифинге в понедельник.

"Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными", — отметила она.

По словам Голиковой, в настоящее время в Турции и Танзании сохраняется непростая ситуация с коронавирусом. "Обстановка сложная, непростая, особенно в Турецкой республике, у них внутренние решения об ограничении передвижения, о комендантском часе", — напомнила вице-премьер.

Она отметила, что оперативный штаб вместе с Росавиацией и Ростуризмом ведут активную работу по вывозу граждан РФ с территории этих государств.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила регулярные и чартерные рейсы в Турцию и приостанавливает авиасообщение с Танзанией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.

С Турцией сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва", также организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.