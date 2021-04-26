"Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для граждан по соблюдению ограничительных мер, мы направили высшим органам государственной власти регионов напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором, ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать", — сказала Голикова на брифинге в понедельник.

Голикова отметила, что ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ и решения об их снятии принимаются исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона.

Также она сообщила, что необходимо продолжить контроль соблюдения санитарных правил, направленных на профилактику распространения коронавируса на период религиозных праздников, которые пройдут с 1 по 10 мая.

"Граждане будут посещать богослужения, посещать кладбища и здесь мы тоже обратились к главам религиозных конфессий, чтобы те ограничительные меры, которые традиционно ими используются, также использовались в этот период времени", — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что "основными задачами сегодняшнего дня являются сохранение масочного режима, контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также дезинфекционного режима". Кроме того, она отметила, что в связи с перемещением граждан в общественном транспорте, необходимо обеспечить его регулярную дезинфекцию.

"Кроме того, нужно сохранить те меры безопасности, которые и сейчас применяются в торговых центрах это термометрия на входе, контроль соблюдения масочного режима и дезинфекционная обработка", — добавила Голикова.