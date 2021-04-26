Сбор за взлет-посадку увеличился на 4,5%, до 230 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, сбор за авиационную безопасность — на 4,8%, до 220 руб., следует из данных сайта "Внуково".

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних рейсах поднялась на 5,6%, до 76 руб. на одного пассажира, на международных — на 3,8%, до 108 руб. Обслуживание пассажиров на внутренних линиях подорожала на 5,1%, до 82 руб. за человека, на международных — на 4,5%, до 92 руб.

Прейскурант аэропорта для иностранных авиакомпаний не изменился.

До этого в последний раз "Внуково" повышало тарифы в январе 2020 года, индексация составила 4-5,9%. Тарифы "Шереметьево" были проиндексированы в январе 2021 года, "Домодедово" — в октябре 2020-го.