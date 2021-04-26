"Это давний и интересный проект, но сейчас из-за пандемии коронавируса вопрос создания филиала в ТиНАО не рассматривается", — отметила Акулова.

При этом, по ее словам, у московского зоопарка есть два филиала-питомника, которые продолжают работать.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что неподалеку от административно-делового центра в Коммунарке зарезервирован земельный участок для создания сафари-парка площадью вплоть до 500-600 га.

"Выбор места объясняется хорошей транспортной доступностью района. Сюда строятся две линии метро, появится скоростной трамвай, несколько новых удобных дорог, таким образом, добраться до нового зоопарка будет очень просто", — отмечал Жидкин.