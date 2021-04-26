"Инфраструктура справится 100%, никаких сомнений нет (...) Все с напряжением, все на грани, но пройдем", — сказал Аксенов журналистам в понедельник.

По его словам, только аэропорт Симферополя, как ожидается, обслужит в этом году больше 6 млн человек — это на 17% больше показателя 2019 года.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники.

Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем результат этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.