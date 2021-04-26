"Мы сообщим нашим зарубежным партерам, что с 10 мая полностью прошедшие вакцинацию люди из 65 стран, границы с которыми мы недавно открыли, смогут приехать на Кипр без предварительного тестирования на COVID-19 и без пребывания на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными (носителями — ИФ) вируса", — цитирует агентство Пердиоса.

В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли все государства-члены ЕС, Россия, Белоруссия, Украина, страны Ближнего Востока, а также Канада и США.

Уточняется, что привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V" также будет разрешен въезд в страну.

Между тем на Кипре с 5:00 26 апреля до 00:00 9 мая введены усиленные карантинные меры с целью уменьшить мобильность и контакты жителей, чтобы снизить заражение коронавирусом.

Всем находящимся на территории Кипра запрещаются передвижение с 21:00 до 5:00 (увеличен срок действия комендантского часа), кроме поездок на работу (при наличии справки) и к врачу. Разрешается только один выход из дома по смс, но поездка на прививку не требует отправки сообщения. Закрываются рестораны и все остальные заведения общественного питания, которые могут работать только на доставку, закрываются магазины (кроме продуктовых и магазинов, продающих товары первой необходимости). Занятия спортом на открытом воздухе разрешены (в группе по два человека).