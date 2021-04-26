««Адлеркурорт» отменил всем туроператорам и агентствам все бронирования, сделанные на май. Объяснили это техническим сбоем, который повлек за собой овербукинг. На отмену броней пожаловались многие розничные турагентства, речь идет о сотнях туристов», — рассказал источник.

В компании «Интурист» подтвердили, что проблема существует.

«Мы в оперативном порядке переселяем туристов с сохранением уровня звездности в другие отели в рамках тех квот, которые у нас есть. Санаторий очень востребован у туристов из-за доступных цен. В июне отдых стоит порядка 30 тыс. рублей за неделю, включая перелет», — сообщили в пресс-службе компании.

Еще один источник на рынке подтвердил, что речь идет о техническом сбое в системе бронирования санатория, которая позволила на некоторые даты бронировать больше номеров, чем их было в наличии. По его данным, речь идет не только о клиентах туроператоров, но и туристах, которые покупали номера в санатории самостоятельно.

Как отметил источник, ситуация сглаживается тем, что овербукинг пришелся на вторую половину мая, когда спрос на отдых в Сочи не будет таким высоким, как на майские праздники. Это позволит туроператорам расселить туристов в другие номера в том же санатории и в другие отели Адлера.

«Адлеркурорт» — санаторий, состоящий из четырех корпусов с различным уровнем сервиса. Общее число мест – 2,5 тыс. Стоимость размещения без питания в мае начинается от 2 тыс. рублей за номер в сутки.