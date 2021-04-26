Как заявила заместитель министра туризма Гада Шалаби, в этом году страна рассчитывает принять 60% турпотока, который она получила в 2019 году, или около 8 млн. В первую очередь, восстановление рынка должно произойти за счет возвращения российских туристов.

«Шалаби ожидает, что в Египет за оставшиеся до конца года месяцы приедет более миллиона российских туристов после возобновления прямого авиасообщения с курортами страны», — пишут египетские издания.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу об открытии авиасообщения из России в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх. Точная дата возобновления авиасообщения неизвестна. Оперштаб РФ по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что этот вопрос будет решен во второй половине мая.

В 2020 году из-за пандемии Египет заработал на иностранном туризме, который является основным источником валюты, на 70% меньше, чем годом раньше. Число зарубежных путешественников снизилось с 13,1 млн в 2019 году до 3,5 млн.