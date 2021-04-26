Маршрут специалисты формировали в течение полугода, посещая объекты Миасса, Златоуста, Сатки и Челябинска.

На прошлой неделе тур был утвержден экспертным советом из представителей Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Ростуризма и получил их рекомендации для посещения организованными туристами.

Как пояснил на брифинге вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, данный маршрут положил начало формированию "нового туристического имиджа региона".

"Маршрут будет рекомендован также для посещения иностранцам, он адаптирован для этого. Он направлен на повышение узнаваемости региона, изменение имиджа с промышленного на экологичный, интересный с точки зрения природных и исторических достопримечательностей. Также будет несколько интересных локаций промышленной инфраструктуры", — сказал Ковальчук.

По его словам, в настоящее время Минэкономразвития региона разрабатывает механизм субсидирования автобусных переездов, которые смогут удешевить стоимость тура.

"Мы сейчас думаем о том, как можно часть затрат компенсировать и таким образом на начальном этапе сделать деятельность туроператора экономически более целесообразной", — сказал вице-губернатор.

По предварительным оценкам туроператоров, в текущем году маршрут могут посетить не менее 280 туристов, а в следующем — порядка 385.

Генеральный менеджер турбюро "Спутник" Елена Колесникова рассказала на брифинге, что туристы побывают в трех городах горнозаводской зоны и в Челябинске.

Так, в Миассе будет поднята тема золотодобычи, "золотой лихорадки" и развития купечества. В Златоусте главной темой станет оружейное дело и гравюра на стали. В Сатке гости побывают в музее комбината "Магнезит" и на Карагайком карьере. Завершится тур в Челябинске, где туристам покажут в числе прочих достопримечательностей обломок челябинского метеорита.

При этом краеведческая тематика будет сочетаться со знакомством с местной природой — Ильменским заповедником, озером Тургояк, нацпарком "Таганай".

По информации Колесниковой, турпоток во многом будет связан с наличием прямого авиа- и железнодорожного сообщения с другими регионами.

По ее сведениям, в настоящее время запросы на организацию тура поступают из Самары, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

"Но когда наши программы появятся у федерального туроператора, то это уже будет вся Россия", — пояснила Колесникова.

Также, как ожидается, после нормализации эпидситуации будет нарастать поток туристов из Казахстана и близлежащих регионов.