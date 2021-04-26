"Объект возведут на Войсковой улице в районе Внуково за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство — до 23 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Планируется построить двухэтажное здание на 30 номеров общей площадью 9,3 тыс. кв.м с благоустроенной территорией и парковкой. Застройщиком проекта выступит ООО "Строй-Авто".

Выделенный в 2019 году участок площадью 0,62 га находится примерно в 1,5 км от аэропорта, рядом с дублером Боровского шоссе. По результатам проведения торгов итоговая цена аренды участка составила 9,2 млн рублей, что в два раза выше начальной ставки. Если условия договора с городом будут выполнены и гостиницу введут в эксплуатацию в установленный срок, объект перейдет в собственность инвестора, а на участок будет оформлен договор аренды сроком на 49 лет.