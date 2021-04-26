По данным агентства, россияне до пандемии занимали шестое место по численности среди иностранных гостей. Как рассказал директор CzechTourism Ян Хергет, по сравнению с туристами других стран российские туристы проводят в Чехии больше дней и больше тратят.

«Туристы из России проводят в Чехии в среднем более пяти дней, а гости курортов – от десяти до одиннадцати. Более двух пятых российских путешественников посещают Чехию неоднократно. Их средние траты составляют 1089 крон в день“, — цитирует его пресс-служба агентства.

Больше всего россиян прибывает в Чехию из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они посещают культурные памятники, интересуются замками и крепостями, памятниками ЮНЕСКО. Также туристы приезжают для восстановления здоровья на курортах.

Как уточнили в пресс-службе CzechTourism, заявление Зигерта связано с дипломатическим скандалом между Россией и Чехией.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. 19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы". МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".