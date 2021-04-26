Первый полет был выполнен в минувшую пятницу, сообщила пресс-служба компании. В условиях COVID-ограничений рейсы будут осуществляться в чартерном режиме: попасть на них смогут определенные категории граждан.

В парке Red Wings сейчас два Boeing 777-200, первый из них она получила в январе. В низкий сезон судно использовалось на грузовых рейсах из Макао в "Жуковский", сейчас оно проходит реконфигурацию, в результате которой вместимость вырастет с 370 до 412 кресел. В мае оно также приступит к пассажирским перевозкам.

Приход третьего Boeing 777-200 Red Wings ожидает в конце мая, отметили в пресс-службе.

В прошлом году от этих трех Boeing 777 отказалась региональная авиакомпания "ИрАэро", которая взяла их в лизинг в 2018 году для развития чартерных программ, в том числе в Китай. Причиной отказа была низкая загрузка рейсов. До этого эти самолеты были в парке "ВИМ-Авиа", из-за финансовых трудностей она прекратила деятельность в 2017 году.

Основу парка Red Wings составляют 14 среднемагистральных Airbus 320/321 и семь российских SSJ-100. Через лизинговую "Ильюшин финанс ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".