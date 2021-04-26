Президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в Олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы.

«Для поощрения инициативной молодежи – они будут отбираться по конкурсным процедурам различных конкурсов. Это «Россия – страна возможностей» для школьников», «Большая перемена» у молодежи и студентов, это конкурс «Твой ход». Выбрать можно будет поездки выходного дня, недельные туры через специальный портал «Мирпутешествий.рф», там будет находиться предложения от партнеров. Из бюджета потребуется примерно 2 млрд рублей, и смогут отдохнуть 230 тыс. талантливых ребят», — сказал Чернышенко на совещании главы правительства с вице-премьерами.