«По возврату 50% стоимости детской путевки в летний лагерь мы используем действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Возмещаем часть затрат гражданам. Будут предложения размещаться уже со второй половины мая этого года. Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от стоимости через платежную систему «Мир»», — сказал он на совещании главы правительства с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, по предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тыс. детей, из бюджета на программу выделяется 5 млрд рублей.

«Соответствующие нормативные акты в ближайшее время будут внесены в правительство», — подчеркнул он.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил реализовать несколько мер поддержки внутреннего и детского туризма. Это возврат родителям половины стоимости детской путевки, поощрение молодежи, участвующей в различных проектах, продление до конца года программы по возврату 20% затрат на турпоездки.