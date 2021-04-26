«Президент поручил продлить до конца года возмещение турпутевок для всех граждан. С прошлого года почти миллион граждан воспользовались этой программой, они получили возврат порядка 4 млрд рублей. Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 млрд согласованы с Минфином, проект распоряжение будет внесен на рассмотрение ближайшего заседания правительства», — сказал он на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил продлить программу возврата средств гражданам за покупку туров по России в размере 20% до конца 2021 года.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

По данным Ростуризма, объем продаж туров по России с кешбэком с момента запуска программы в августе 2020 года к концу апреля 2021 года достиг почти 20 млрд рублей.