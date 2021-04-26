По ее словам, 2020 год был сложным в этом плане: в детских лагерях отдохнули всего 891,5 тысячи детей, из них 13,2 тысяч — дети инвалиды и 14 тысяч — в сложной жизненной ситуации.
"Это почти в шесть раз меньше, чем традиционно во время летней оздоровительной кампании. Мы извлекли уроки из проведения оздоровительной летней кампании в такой сложный период и сейчас очень серьезно готовимся к новому сезону", — пояснила Голикова.
Она отметила, что в отличие от прошлого года предполагается организация межрегионального отдыха детей с учетом эпидемиологической обстановки, увеличение наполняемости организаций отдыха детей и оздоровления до 75%.
Кроме этого, уточнила Голикова, детские лагеря будут работать без проживания персонала, при условии его еженедельного обследования на новую коронавирусную инфекцию.
"Роспотребнадзором подготовлены и направлены в регионы методические рекомендации по организации работы организаций отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавируса. Такие же рекомендации обновлены и направлены в регионы страны Министерством просвещения и Министерством транспорта России", — рассказала она.
Вице-премьер сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Также это коснется компаний, которые оказывают услуги общественного питания, осуществляют производство и реализацию продуктов питания и так далее.
"Это традиционные проверки, которые проводятся Роспотребнадзором в преддверии открытия летней оздоровительной кампании", — заметила Голикова.
По ее словам, особое внимание будет уделено соблюдению противопожарных требований в палаточных лагерях и некапитальных строениях.
"Предварительный доклад по результатам этих проверок будет направлен в правительство до 1 июня текущего года, окончательный — по окончанию летней оздоровительной кампании — 20 октября 2021 года. И самими регионами страны на базе наших рекомендаций будут выработаны дополнительные решения, чтобы летний отдых детей прошел спокойно и с эффектом оздоровления детей", — заключила Голикова.