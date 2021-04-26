"По оперативным данным, которые представили сегодня регионы страны, в 2021 году планируются к открытию 37,6 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей разного вида. Общий объем финансирования, который запланирован регионами для проведения летней оздоровительной кампании, составляет 48,8 млрд. рублей. Мы предполагаем, что летним отдыхом будет охвачено 4,3 млн наших детей, из них почти 1,5 млн — это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации", — сказала Голикова.

По ее словам, 2020 год был сложным в этом плане: в детских лагерях отдохнули всего 891,5 тысячи детей, из них 13,2 тысяч — дети инвалиды и 14 тысяч — в сложной жизненной ситуации.

"Это почти в шесть раз меньше, чем традиционно во время летней оздоровительной кампании. Мы извлекли уроки из проведения оздоровительной летней кампании в такой сложный период и сейчас очень серьезно готовимся к новому сезону", — пояснила Голикова.

Она отметила, что в отличие от прошлого года предполагается организация межрегионального отдыха детей с учетом эпидемиологической обстановки, увеличение наполняемости организаций отдыха детей и оздоровления до 75%.

Кроме этого, уточнила Голикова, детские лагеря будут работать без проживания персонала, при условии его еженедельного обследования на новую коронавирусную инфекцию.

"Роспотребнадзором подготовлены и направлены в регионы методические рекомендации по организации работы организаций отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавируса. Такие же рекомендации обновлены и направлены в регионы страны Министерством просвещения и Министерством транспорта России", — рассказала она.

Вице-премьер сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Также это коснется компаний, которые оказывают услуги общественного питания, осуществляют производство и реализацию продуктов питания и так далее.

"Это традиционные проверки, которые проводятся Роспотребнадзором в преддверии открытия летней оздоровительной кампании", — заметила Голикова.

По ее словам, особое внимание будет уделено соблюдению противопожарных требований в палаточных лагерях и некапитальных строениях.

"Предварительный доклад по результатам этих проверок будет направлен в правительство до 1 июня текущего года, окончательный — по окончанию летней оздоровительной кампании — 20 октября 2021 года. И самими регионами страны на базе наших рекомендаций будут выработаны дополнительные решения, чтобы летний отдых детей прошел спокойно и с эффектом оздоровления детей", — заключила Голикова.