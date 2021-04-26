Больше всего открытий было зафиксировано в сегменте общественного питания — 18 точек.

При этом на основных торговых коридорах Петербурга за I квартал 2021 года было закрыто около 40 предприятий. Наибольшее число закрытий также пришлось на сегмент общественного питания — работу прекратили 15 заведений.

Доля свободных помещений на основных торговых улицах города по итогам трех месяцев составила 12,3% — это наименьший показатель со времени начала пандемии, отмечается в исследовании.

Несмотря на введение дополнительных коронавирусных ограничений в период новогодних праздников, последующее смягчение режима работы позволило арендаторам всех профилей работать в полную силу, указывают эксперты. Предложение качественных помещений, как и сроки экспонирования объектов, сокращаются, а коммерческие условия возвращаются к допандемийному уровню.