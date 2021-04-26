"На торги, которые состоятся 24, 25 и 26 мая 2021 года (сроки приема заявок установлены соответственно до 19, 20, 21 мая), выставляется право аренды шести земельных участков площадью от 1,4 га до чуть более 5 га. Все они расположены вблизи приморского поселка Куликово, преимущественно, на первой и второй линии от побережья Балтийского моря", — говорится в пресс-релизе.

Организаторы ограничивают целевое назначение указанных участков. Их можно использовать под строительство казино и отелей не ниже трех звезд.

К основным параметрам данных инвестиционных проектов относятся такие условия:

- объем инвестиций должен составлять не менее 300 млн рублей на 1 га площади земельного участка при возводимой площади объекта не менее 4 999 кв. м;

- сроки архитектурно-строительного проектирования (в том числе инженерных изысканий), получения разрешения на строительство, завершения строительства инвестиционного объекта должны быть готовы не позднее 31 месяца со дня заключения договора аренды.

"Ранее эти участки формировали единый земельный лот, переданный в 2014 году в аренду инвестору игорной зоны "Янтарная". В связи с изменением параметров инвестпроекта в 2019 году договор аренды был расторгнут. По ходатайству правительства Калининградской области соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства РФ от 17 января 2008 года "О создании игорной зоны Янтарная на территории Калининградской области", — отмечено в сообщении.

"Статус этих земель позволяет их арендаторам развивать игорный бизнес. Но также в качестве разрешенных видов деятельности мы прописываем в конкурсной документации и другие направления в сфере торговли, туризма и рекреации. Строительство жилых комплексов или номеров апартаментного типа на этих участках не предусмотрено. Более того будем контролировать, чтобы инвестор использовал эти земли строго по назначению", — прокомментировал ситуацию министр экономики региона Дмитрий Кусков.

Под действующие объекты игорной зоны оставлены два земельных участка, на которых размещаются здание с игровыми автоматами и казино. Остальная земля игорной зоны была разделена на 39 участков, 16 из которых предусмотрены под строительство объектов развлечений.

Ранее сообщалось, что в игорной зоне "Янтарная" работают два заведения — казино и зал игровых автоматов. Дальнейшее развитие кластера было остановлено из-за финансовых трудностей.

В 2014 году арендатор земельного участка ЗАО "Группа компаний СТК" в рамках соглашения с правительством области обязалась инвестировать в проект игорной зоны не менее 44,5 млрд рублей. В 2018 году все права и обязанности инвестора были переуступлены ООО "Гослот-39".