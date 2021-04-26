Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля среди порядка 200 представителей работодателей, сообщает пресс-служба портала.

"38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% опрошенных высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом", — свидетельствуют данные опроса.

Исследование также показало, что 54% опрошенных представителей компаний-работодателей еще не приняли решение о том, будут работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. 23% опрошенных ответили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней, столько же сказали, что уйдут на длинные майские каникулы.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 11 мая.