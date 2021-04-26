Также в 48 провинциях страны, включая Бангкок, от жителей требуют носить маски в помещениях и снаружи. Однако, указывает AP, в стране не вводили общенационального локдауна, комендантского часа или запрета на передвижения.
Между тем, с начала апреля в Бангкоке отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Больницы вынуждены иметь дело с наплывом пациентов, и медики предупреждают, что нынешних ограничительных мер недостаточно для стабилизации ситуации.
С 1 мая Таиланд перестает принимать лиц, прибывающих из Индии, которая ранее столкнулась с сильнейшей волной COVID-19. Исключение будет сделано лишь для подданных Таиланда.
В понедельник органы здравоохранения Таиланда отчитались о зарегистрированных за сутки 2 тыс. 48 случаях болезни и о восьми летальных исходах. За время пандемии в стране выявили более 57 тыс. случаев вируса, 148 инфицированных скончались.