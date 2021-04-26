"Мужчина пропал 18 апреля после того, как перевернулась байдарка. Его поиски велись всю неделю, в пятницу тело мужчины было найдено в трехстах метрах ниже по течению от моста у посёлка Веселовка, где отдыхала компания туристов", — отмечает пресс-служба.

Сотрудники Златоустовского отряда областной ПСС извлекли погибшего из воды и передали полицейским. Ранее сообщалось, то компания отдыхала на берегу реки. Двое мужчина поплыли на байдарке и перевернулись. Одни сумел выплыть на берег, второй пропал. Для его поисков товарищи вызвали спасателей.