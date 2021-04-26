"Американцы, насколько я могу судить, используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам", — цитирует газета председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Это позволит обеспечить свободное передвижение и поездки в Европейский Союз", — отметила она.

Хотя Евросоюз будет рекомендовать это, государства-члены все еще могут сохранить более строгие ограничения, включая карантин, подчеркивает издание.

Возобновление поездок будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеюсь, и в Европейском союзе", — добавила фон дер Ляйен, не сообщив при этом более конкретных сроков.

Регулятор блока одобрил три вакцины, используемые в США — от Pfizer Inc., Moderna Inc. и Johnson & Johnson.

Госдеп США на прошлой неделе выпустил рекомендации "не путешествовать" примерно для 80% стран мира, включая большинство стран ЕС, за исключением Испании, Австрии, Дании и Эстонии. Великобритании также нет в списке.

На данный момент около 42% населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% полностью вакцинированы.