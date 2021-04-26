По сравнению с апрелем 2020 года, когда действовали ограничения в связи с пандемией, расходы россиян на отели Петербурга выросли в десятки раз. В Ленинградской области объем трат увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом и на 60% относительно 2019 года.

Подобная статистика соответствует общероссийским трендам: в текущем месяце россияне потратили на бронирование гостиниц внутри страны свыше 550 млн рублей, что на 60% больше, чем в 2019 году. Рекордный всплеск интереса туристов ощутили в Териберке Мурманской области: там выручка гостиниц к 2019 году увеличилась почти в 9 раз.

Также в преддверии майских праздников в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей.

Между тем, расходы россиян на авиабилеты и туры не восстановились к допандемийному уровню и составили по итогам трех недель апреля около 4 млрд рублей, что на 16% меньше, чем два года назад. Российские авиакомпании и туроператоры переориентировались на внутренние направления, однако полностью компенсировать выручку, выпадающую из-за коронавирусных ограничений, им пока не удалось.

"Мы ожидаем, что в течение длинных майских выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на российских направлениях, может кратно вырасти даже к допандемийному 2019 году. Этому будет способствовать как ограничение на зарубежные поездки, связанное с пандемией, так и продление госпрограммы кешбэка на внутренний туризм. Кроме того, дополнительную выручку турагентства получат за счет роста популярности детских оздоровительных лагерей, половина стоимости которых будет возвращаться родителям от государства", — приводятся в сообщении слова начальника управления развития технологий эквайринга ВТБ Владимира Турчина.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 11 мая.