Пассажирам с билетами по маршрутам Москва-Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург-Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года предлагается возврат без применения штрафных санкций, либо однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в пределах срока действия билета.

При этом, согласно сообщению перевозчика, он продолжит выполнять один ежедневный рейс Москва — Ларнака, а его дочерняя авиакомпания "Россия" — три еженедельных рейса по маршруту Санкт-Петербург — Ларнака.

Усиленные карантинные меры введены на Кипре с 5:00 26 апреля до 00:00 9 мая с целью уменьшить мобильность и контакты жителей, чтобы снизить заражения.

Всем находящимся на территории Кипра запрещаются передвижение с 21:00 до 5:00 (увеличен срок действия комендантского часа), кроме поездок на работу (при наличии справки) и к врачу. Разрешается только один выход из дома по смс, но поездка на прививку не требует отправки сообщения. Закрываются рестораны и все остальные заведения общественного питания, которые могут работать только на доставку, закрываются магазины (кроме продуктовых и магазинов, продающих товары первой необходимости). Занятия спортом на открытом воздухе разрешены, но максимум для 2 человек.