«С 1 мая, когда начинается летний туристический сезон, мы позволим въезжать в страну туристам при соответствии одному из трех условий. У них должна быть справка о отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сертификат о вакцинации или справка о наличии антител. В последнем случае справка должна подтверждать, что турист болел коронавирусом в последние полгода», — цитирует Ангелова портал Novinite.

Изменения правил въезда коснутся и российских туристов. Сейчас въезд в страну возможен только для граждан Евросоюза, Израиля, Украины, Великобритании и соседних балканских стран.

По словам Ангелова, заболеваемость коронавирусом в стране стабильно снижается ,поэтому правительство начало отменять ограничения. Однако требования по соблюдению дистанции, ношению масок, ограничений на пребывание посетителей в закрытых помещениях сохраняются.

Ранее об аналогичных требованиях к иностранным туристам объявила Греция, которая планирует открыть границы после 14 мая.