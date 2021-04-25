В соответствии с решением кабинета министров Греции, новые правила въезда вступают в силу в 00.00 26 апреля. У российских туристов должна быть с собой справка на английском языке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до въезда, а в случае прохождения вакцинации — сертификат о вакцинации «Спутником V» также на английском языке, причем вторая доза вакцины должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до поездки. В этом случае они могут не проходить ранее обязательный семидневный карантин. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет.

Кроме того, правительство сохранило квоту на въезд россиян в размере 4 тыс. человек в неделю, которая действует с начала марте. До этого квота составляла 500 человек в неделю.

До сих пор россияне могли въезжать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит). Теперь число разрешенных аэропортов расширено до 9. С 26 апреля туристы смогут прилететь также в Ханью (Крит), острова Корфу, Родос, Кос, Миконос и Санторини.

Накануне дня прибытия в Грецию (до полуночи) туристы должны будут заполнить форму Passenger location form (PLF) на сайте travel.gov.gr. В анкете указывается информация об аэропорте отправления, продолжительности и адресах пребывания в других странах до поездки. Форма заполняется одна на всю семью. После заполнения на почту приходит электронное письмо с кодом, который нужно предъявить на границе.

Как сообщается на сайте, при въезде в страну будет проводиться выборочное тестирование. В случае положительного результата теста туристы должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин в выбранных отелях. Размещение в отелях в этом случае будет оплачивать правительство Греции.

Новые правила будут действовать до 3 мая, после чего снова будут пересматриваться.

Греция с апреля начала поэтапно снимать ограничения для въезда туристов. 19 апреля аналогичные правила вступили в силу для граждан Евросоюза, а также Израиля, США, ОАЭ, Сербии, Великобритании.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что Греция планирует полностью отменить ограничения на въезд российских туристов 14 мая. После этой даты будет снята действующая квота в 4 тыс. человек в неделю. По расчетам министерства туризма, страна может за летний сезон 2021 года принять 500 тыс. российских туристов.

Визовые центры Греции открылись в 10 городах России.