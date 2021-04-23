Пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино" сообщает, что авиакомпания Nordwind с 24 апреля начинает выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Симферополь. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров.

"Уральские авиалинии" с 30 апреля также начнут обслуживать это направление. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Также с 1 мая рейсы в Симферополь в рамках регулярной полетной программы начнет выполнять авиакомпания Red Wings.

Со 2 июня к полетам на направлении планирует приступить Smartavia. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров.

"С начала июня у нижегородцев появится возможность улететь в Симферополь каждый день, а в некоторые даты рейсы по данному направлению будут осуществляться трижды в сутки", — отмечает пресс-служба.