"В 2020 году подозреваемые во главе с директором санатория Владимиром Шекемовым получили от 37 посетителей деньги за санаторные услуги на общую сумму более 2 миллионов рублей. Эти деньги в кассу учреждения внесены не были, а были присвоены подозреваемыми. Работники санатория подозреваются в присвоении денег Минздрава России (по ч.4 ст.160 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователь СКР провел обыски и выемка документов.

Отмечается, что директор задержан. Следователь будет ходатайствовать в суд о его аресте.