"В этом году, анализируя глубину бронирования, можем предположить, что будет более трех миллионов, но более точный прогноз можно будет сделать по итогам майских праздников, когда увидим число людей в базах размещения, в частном секторе, проанализируем загрузку транспортных ворот Крыма и так далее", — цитирует в пятницу отдел информполитики администрации Ялты замглавы администрации Сергея Стрельбицкого.

По его данным, средства размещения готовятся и к возможным чрезвычайным ситуациям: 80% уже обеспечены генераторами, 90% — резервуарами для накопления воды.

По данным отдела по курортам и туризму, в 2020 году Ялту посетили около 2,2 млн туристов.

В реестре города числятся 166 средств размещения санаторно-курортного и туристского комплекса.

Как сообщалось, маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Вместе с тем, если позволяют дополнительные источники — водопады и речки, то вода в Ялте подается почти круглосуточно. Отели установили насосы и резервуары для воды, некоторые — мини-опреснители.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало осенью 2020 года план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабинет министров РФ весной текущего года добавил еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем Крыма.