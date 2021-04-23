В пятницу в МИД РФ состоялась презентация приложения "Путешествую без COVID-19", в ходе которой главам иностранных дипмиссий в Москве предложили рассмотреть использование приложения для безопасных поездок между странами.

"В настоящее время это приложение могут использовать граждане стран ЕАЭС, которые въезжают на территорию РФ из Белоруссии, Армении и Киргизии. В принципе мы рассматриваем возможность полностью перехода на электронные средства, а именно на приложение "Путешествовать без COVID-19" для тех, кто будет въезжать в РФ", — сообщил Оверчук.

По его словам, приложение было впервые запущено в декабре 2020 года.

"Нас не покидала мысль найти решение и как-то в условиях действующих ограничений восстановить пассажиропотоки. И мы пришли к решению запустить приложение "Путешествую без COVID-19". Первый раз мы его запустили в ограниченную эксплуатацию в декабре 2020 года, когда проводили в Москве первый евразийский конгресс. И в опытную эксплуатацию запустили 1 февраля 2021 года. Оно работало в качестве пилотного проекта, в котором принимали участие Армения, Белоруссия, Киргизия. Решение оказалось очень эффективным, и мы хотим поделиться этим опытом со всеми странами, с которыми у нас большое транспортное сообщение и большие турпотоки", — рассказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что приложение бережно подходит к сохранению персональных данных и не допускает возможности фальсифицировать тест. В настоящее время с использованием приложения границу России могут пересечь в аэропортах прибывающие из Армении, Белоруссии и Киргизии. С декабря прошлого года его установили около 150 тыс. раз, загрузив 130 тыс. результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Разработал приложение Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Зампред правления банка Тигран Саркисян сообщил, что платформа создает систему, при которой уполномоченный орган России доверяет информации из лабораторий других стран. Приложение позволяет гражданам проходить тестирование в стране отправления в аккредитованной лаборатории, после чего информация о результате появляется в приложении в виде QR-кода. При этом справка с результатами также приходит на электронную почту пользователя. Также в приложение можно добавить сведения о вакцинации.

"Приложение управляется национальным уполномоченным органом, который ведет реестр лабораторий, аккумулирует обезличенные результаты тестов", — пояснил он.

Саркисян добавил, что показывать QR-код нужно при пересечении границы. Также проверить результаты тестирования могут сотрудники гостиниц, авиакомпаний. "Путешествую без COVID-19" доступен как для iOS, так и для Android.

"Для прибывающих из России при пересечении границы нужно будет показать код, а проверяющие его сканируют и подтверждают COVID-free статус. Для прибывающих в Россию нужно будет в своей стране сдать тест в лаборатории, верифицированной для нашего приложения", — сказал он.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова добавила, что цель приложения – снизить риски трансграничного распространения коронавирусной инфекции в условиях пандемии.

"При помощи приложения совершенствуется процедура санитарно-карантинного контроля, который осуществляется во всех странах мира. И мы считаем, что повышается удобство для пассажиров, снижаются риски предоставления недостоверных сведений и справок о результатах тестирования", — сказала она.

По словам Поповой, приложение позволяет предотвратить риски предоставления недостоверной информации о результатах тестов. Она отметила, что это работающий и очень эффективный инструмент. До запуска проекта вместе со странами-участницами был определен перечень лабораторий, которые участвуют в проекте.