"Потерявшаяся группа из двух человек — гида-проводника и женщины-туристки — была зарегистрирована с указанием маршрута: долина реки Малка, Джилы-Су, выход на поляну Эмануэля, восхождение на Эльбрус по северному склону, спуск в сторону поляны Азау в Терскол. Было обозначено и контрольное время с учетом акклиматизации — с 10 по 21 апреля", — сказал сотрудник отряда.

По его словам, 21 апреля группа в указанное место на поляне Азау не вышла.

Спасатели выяснили, что последний раз связь с ними была 17 апреля. Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который со слов дочери сообщил спасателям, что они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку".

С раннего утра 23 апреля началась активная фаза поисковых работ, проводимых сразу с двух сторон — спасатели головного подразделения пошли по северному склону от поляны Эмануэля, а спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда — от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.