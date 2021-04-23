Несмотря на сложную эпидемиологическую и финансовую ситуации, музей принял решение сохранить докарантинную стоимость входных билетов в Екатерининский дворец и Екатерининский парк, а также на все другие объекты.

Александровский парк по-прежнему остается бесплатным.

В Екатерининском дворце будут действовать три маршрута. Увидеть знаменитую золотую анфиладу Растрелли, Большой зал и Янтарную комнату можно по первому маршруту. Второй откроется с 1 мая — он тоже включает парадные залы, Лионский зал и выставку "Романовы в Царском Селе".

Шедевр Растрелли — церковь Воскресения Христова, а также личные апартаменты великого князя Павла Петровича доступны на третьем маршруте.

Посетители могут ознакомиться с экспозицией тремя способами: самостоятельно, с аудиогидом и в составе экскурсионной группы (при формировании группы от 15 до 20 человек, входит в стоимость входного билета).