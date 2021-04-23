"Игорная зона "Красная Поляна" потерпела значительный урон, во время локдауна мы были закрыты и в силу понятных причин не могли получать прибыль. Если гостиничные комплексы смогли частично компенсировать часть своих потерь из-за роста цен на фоне повышенного туристического спроса после отмены ограничений, то у нас такой возможности не было. В современных реалиях, когда нужно соблюдать массу нюансов, таких как социальное дистанцирование, дополнительные уборка и ионизация воздуха, наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты, сложно поддерживать посещаемость на высоком уровне", — сообщил "Интерфаксу" директор по развитию игорной зоны Дмитрий Анфиногенов.

По его словам, что до пандемии казино посещало порядка 3,5 тыс. человек в сутки.

"Сейчас же самый пиковый показатель колеблется на отметке в одну тысячу человек, то есть количество посетителей снизилось в четыре раза. Из-за ограничений количество мест за игровыми столами и автоматами также пришлось минимизировать", — добавил он.

"В 2021 году мы рассчитываем на тридцатипроцентный рост показателей, но в текущей ситуации вынуждены оставаться реалистами. Я не думаю, что ситуация значительно улучшится до конца лета, скорее всего мы продолжим работать в таком же режиме, как и сегодня. Мы ждем открытия границ и увеличения потока иностранных туристов на территорию Сочи. Только эти два фактора помогут вернуться нам к доковидной статистике", — подчеркнул Анфиногенов.

В настоящее время в игорной зоне функционируют три заведения: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус", расположенные на всесезонном курорте "Горки Город", и казино "Бумеранг" на территории круглогодичного горного курорта "Роза Хутор".

Игорная зона "Красная Поляна" создана в августе 2016 года. ООО "Домейн" на сегодняшний день является единственным резидентом игорной зоны и казино, работающих на ее территории. Первое казино, открывшееся в Красной Поляне — "Казино Сочи", начало работать в январе 2017 года. Инвестиции в проект превысили 4 млрд рублей. Объем вложений в остальные игорные заведения компания не раскрывает.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Домейн" зарегистрировано 24 декабря 2015 года в поселке Эсто-Садок (курорт Красная Поляна, Сочи). Основной вид деятельности — организация и проведение азартных игр и заключение пари. Единственным владельцем компании является сингапурская Silverron International Pte. Ltd. Эта сингапурская компания также владеет 90% в уставном капитале ООО "Роял". Генподрядчиком "Рояла" являлось ООО "Агростройкомплекс", принадлежащее АО "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева". "Агрокомплекс", в свою очередь, контролируется бывшим министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым.

В 2015 году Сбербанк продал НАО "Красная поляна" (застройщик комплекса "Горки город") компании "Курорт плюс". Сумма сделки составила 35 млрд рублей. По данным СМИ "Курорт плюс" связана с семьей Ткачева.