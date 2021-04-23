"На сегодняшний день, да, мы обнаруживаем и британский штамм, и южноафриканский штамм, распространение в Российской Федерации тоже есть. Не такое выраженное, как, например, в Германии, где уже — если я правильно помню — почти 60% всех выявляемых в положительных находках штаммов — это британский штамм, есть африканский штамм. У нас, конечно, гораздо меньше", — сказала Попова в ходе презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" в пятницу.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что меньшее распространение в России таких штаммов коронавируса, тем не менее, не снижает рисков. Поэтому в стране "делается все, чтобы препятствовать рискам завоза".

Так, Попова отметила, что в России проводятся выборочные проверки на наличие вируса у приехавших в страну граждан. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение мутировавших штаммов.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России за неделю выявлено более 250 образцов британского и 25 южноафриканского штаммов коронавируса.

По словам Поповой, в России также описывается ряд несвойственных другим странам мутаций коронавируса — это сибирский и северо-западный варианты.