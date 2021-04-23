"Мы сейчас идем с превышением (количества посетивших Крым туристов — ИФ) к 2019 году, который считался рекордным за весь постсоветский период, порядка 20%. Понимаем, что на майские праздники будет больше миллиона туристов", — сказал Волченко журналистам в пятницу.

Такой турпоток он назвал серьезным испытанием для Крыма.

В 2019 году Крым принял на майские праздники 302 тыс. туристов.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 11 мая включительно.

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил "Интерфаксу", что увеличение количества выходных дней подогреет спрос и частично цены на путевки в Крым.