"Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", — говорится в сообщении штаба в пятницу.

Там отмечается, что оперштаб и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом как в отношении безопасности полетов по территории этой страны, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия.

"В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентами России и Египта договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города — Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — говорится в сообщении, и уточнятся, что принятое решение будет озвучено позже.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу об открытии авиасообщения между российскими аэропортами и курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной. В настоящее время из России разрешены только регулярные рейсы в Каир.