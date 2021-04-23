"За период с 15 по 21 апреля российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию выполнено 265 рейсов и перевезено порядка 58,6 тыс. пассажиров. Из Танзании российскими авиакомпаниями выполнено 8 рейсов, перевезено 2,1 тыс. пассажиров. С 23 по 30 апреля российскими авиакомпаниями планируется выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и 2 рейса из Танзании. Турецкими авиакомпаниями запланирован 21 вывозной рейс в Москву, Санкт-Петербург и Грозный", — сообщает ведомство по итогам совещания оперативного штаба по организации возвращения россиян из Турции и Танзании.

По его данным, ожидается, что до 1 июня будет выполнено 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 рейсов турецкими авиакомпаниями. Планируется перевезти около 60 тыс. пассажиров.

"Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров и обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов. Также авиакомпаниям рекомендовано применять гибкую политику формирования тарифов", — говорится в сообщении Росавиации.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Как сообщалось, на момент запрета рейсов в Турции находилось около 50 тыс. человек, еще столько же вылетели через аэропорт Стамбула в третьи страны.