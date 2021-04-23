"За минувшую неделю по линии туроператоров из Турции и Танзании вернулось 38 тысяч организованных туристов. Сейчас в этих странах остается менее 10 тысяч человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля. Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет", — сказала она журналистам.

Глава Ростуризма также сообщила, что в Россию вернулось более 28 тыс. самостоятельных туристов, которые вылетели через Стамбул в третьи страны.

"На состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба в Росавиации все авиакомпании подтвердили графики вывозных рейсов. Большинство самостоятельных туристов также вернутся в Россию до майских праздников. Информацию можно отслеживать на сайтах авиаперевозчиков", — сообщила Догузова.

Как сообщает, в свою очередь, Росавиация, несколько российских авиакомпаний (S7, Utair) и турецкие авиакомпании (Turkish Airlines и Pegasus) планируют продолжить вывозные рейсы в мае.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Как сообщалось, на момент запрета рейсов в Турции находилось около 50 тыс. человек, еще столько же вылетели через аэропорт Стамбула в третьи страны.