"По словам источника в туристической индустрии, после нескольких дней напряженных переговоров в Москве Россия согласилась возобновить регулярные рейсы на Кипр 1 мая. Официальный анонс ожидается в ближайшие дни", — говорится в публикации.

По данным издания, "Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Ларнаку с 1 мая. Кроме того, из Санкт-Петербурга запланированы полеты три раза в неделю и еженедельный рейс "Победы" из Москвы. Также в течение мая полеты планирует осуществлять Cyprus Airways.

Газета напоминает, что до пандемии пассажирские рейсы на Кипр из России осуществляли семь авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, S7, "Уральские авиалинии", "Победа" и Cyprus Airways.

Регулярные авиаперевозки между РФ и Кипром, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Российские авиакомпании выполняют туда только грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут некоторые категории пассажиров. При этом с 1 апреля островное государство открыло границы и отменило обязательный карантин для россиян.