"Это, конечно, подстегнет дополнительно спрос на Крымский полуостров. Думаю, что люди, которые собирались приехать на три-четыре дня, будут стараться перебронировать путевки на более длинный срок", — сказал Зелинский "Интерфаксу".

При этом он обратил внимание на то, что в отелях четырех и пяти звезд осталось очень мало свободных мест. Эти предложения закончатся в ближайшие дни. Однако "частный сектор настолько большой, что сможет вместить всех желающих", отметил эксперт.

"Майские праздники — это все равно не июль, август. Примем всех. Главное, чтобы авиакомпании успели поставить дополнительные рейсы", — уточнил Зелинский.

Повышение спроса может повлечь за собой рост цен, считает собеседник агентства. Больше всего это касается отелей высокой категории, где действует динамическое ценообразование: по мере заполнения стоимость повышается.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 11 мая.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.