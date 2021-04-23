Впервые АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя структура ОАО "РЖД") запустила туристический рейс из Москвы в Элисту. Поезд отправился с Казанского вокзала в четверг и прибудет в Элисту в субботу. Тур приурочен к "Фестивалю тюльпанов", который проходит в Калмыкии 24 апреля.

"Традиционно мы не только в этом году предоставляем много туристических проектов. Этот поезд впервые поедет в Элисту на Фестиваль тюльпанов. Долгое время пассажирское сообщение с Элистой не осуществлялось, поэтому это пробный маршрут, который в дальнейшем может приобрести популярность", — сказал журналистам заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Он отметил, что из-за закрытия границ внутренний туризм приобретает особое значение для граждан России, поэтому РЖД совместно с АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) и туристическими операторами разрабатывают маршруты для развития внутреннего туризма.

В свою очередь генеральный директор АО "ФПК" Владимир Пястолов заявил, что в планах — расширение маршрутной сети, в том числе и в сообщении с Ростовом-на-Дону. Он отметил высокую туристическую привлекательность региона: красоту Донского края, особые традиции и достопримечательности.

По данным пресс-службы АО "ФПК", пассажиры поезда Москва — Ростов-на-Дону — Элиста могли не только купить билеты на туристический поезд, но и оформить путешествие "под ключ", в рамках которого включена как железнодорожная перевозка, так и наземная экскурсия.

Во время остановки в Ростовской области в пятницу туристы посещают станицу Старочеркасскую. Позже их ждет программа с фольклорным казачьим коллективом и обзорной экскурсией по Ростову-на-Дону. В Калмыкии туристы побывают в кибиточный стане "Тенгри", увидят цветение диких тюльпанов в степи и отправятся на экскурсию по Элисте, где ознакомятся с крупнейшим буддийским храмом в стране и музеем кочевых народов.

Состав туристического поезда сформирован из 11 вагонов, оформленных в стилистике 70-80-х годов прошлого века. В вагонах-купе коридоры украшены советскими плакатами, посвященными отдыху на Черноморском побережье, в плацкартных вагонах висят картины, стилизованные под популярные в советской эпохе гобелены. Вагон-ресторан также не отходит от общей концепции, на его стенах висят авоськи с популярной в советскую эпоху продукцией, а в вагоне-баре установлен раритетный игровой автомат "Морской бой".

В субботу вечером поезд отправится обратно в Москву.