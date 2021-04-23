При этом среди сограждан, зарабатывающих в месяц более 80 тыс. рублей, желающих продлить себе отдых таким образом оказалось почти втрое больше, чем тех, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей — 16% и 6% респондентов соответственно.

В свою очередь почти две трети сограждан, имеющих постоянную работу (64%), не планировали продлевать выходные дни в счет отпуска, 12% респондентов работают по сменному графику, сообщили в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 19-23 апреля 2021 года среди 1600 респондентов, имеющих постоянную работу, в 407 населенных пунктах, во всех федеральных округах.