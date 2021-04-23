"Это (прогноз — ИФ) плюс-минус актуально, но предсказывать сейчас достаточно сложно. Мы видим, что происходит в мире. Все зависит от темпов вакцинации и от взаимного признания вакцин", — сообщил замгендиректора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" по коммерческой деятельности Федор Сытин журналистам в пятницу.

В 2019 году "Шереметьево" обслужило около 50 млн пассажиров. В 2021 году аэропорт планирует пассажиропоток на уровне 55-60% от объема 2019-го, говорил в ноябре первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин. К уровню 50 млн пассажиров "Шереметьево" надеется выйти летом или в сентябре 2021 года, говорил он, но это зависит от ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот".