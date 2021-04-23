"Открытие чартерного авиасообщения позволит снизить стоимость туров, которые сейчас включают перелет исключительно регулярными рейсами, более чем в два раза. Так, приобрести недельный тур с проживанием в отеле категории 4* и питанием "все включено" можно будет от 25 тысяч рублей на человека. При этом спрос на отдых в стране с высокой долей вероятности может превысить текущий уровень более чем в 30 раз", — сообщили в компании.

По данным туроператора, российские туристы в Египте обычно выбирают отели 4* и 5* с питанием "все включено".

"Для привлечения гостей в пост-карантинный период египетские отели предоставляют выгодные скидки на проживание. Стоимость отдыха в отелях в валюте в текущем сезоне по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась в среднем на 30%, для объектов премиальной категории – на 15-20%. Однако из-за ослабления рубля цены на проживание остались примерно на том же уровне, что и двумя годами ранее", — рассказали в TEZ Tour.

В компании TUI Россия также сообщили о готовности организовать чартерные программы на курорты Египта, как только правительство объявит дату возобновления авиасообщения.

"Мы ожидаем выхода официальных документов, чтобы в соответствие с опубликованными решениями властей, приступить к планированию полетных программ в Шарм-эль-Шейх и Хургаду", — сказали в пресс-службе туроператора.

В TEZ Tour подчеркнули, что в случае, если авиасообщение с Турцией с 1 июня не будет возобновлено, возвращение Египта позволит отчасти заменить российским туристам это направление.

"Однако говорить о спасении рынка в контексте этого события не приходится. Причина заключается в том, что раньше у российских туристов летом был выбор как минимум из шести массовых чартерных летних направлений, а в 2021 году доступным окажется только одно. Несмотря на то, что Египет является круглогодичным направлением, пребывание в стране в период с мая по август может быть комфортно не для всех туристов из-за жары", — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу об открытии авиасообщения между российскими аэропортами и курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.