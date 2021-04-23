"В Туле в настоящий момент обустроено около 20 км велодорожек. Одновременно с этим администрацией города ведется активная работа по наращиванию количества объектов велоинфраструктуры. Разработана концепция ее развития", — говорится в сообщении.

Так, в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтирована улица Октябрьская. На ней от улицы Судейского до Комсомольского парка запланирована к обустройству и велосипедная дорожка.

Кроме того, одним из ключевых проектов является создание велодорожки, которая соединила бы Баташевский сад и набережную реки Упы. Разработана проектно-сметная документация.

В качестве главного направления, по которому пройдет центральная велодорожка, предложен проспект Ленина. С ним предполагается связать имеющуюся велосипедную сеть на Казанской набережной, парки, скверы города.

Велосипедную дорожку предлагают протянуть до Ясной Поляны (к музею-усадьбе Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" — ИФ), которая может стать точкой сопряжения для других веломаршрутов.

Создание велоинфраструктуры — это возможность передвижения для велосипедистов и появление новых туристических направлений, подчеркивается в пресс-релизе.