"Мы прямо очень рассчитываем "реоткрыть" — во второй раз открыть — терминал С в следующем году. Надеемся сделать это с самого начала года. Зависит от ситуации. Поскольку терминал С полностью международный, соответственно, нам нужен достаточный объем международных работающих линий", — сообщил замгендиректора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" по коммерческой деятельности Федор Сытин журналистам в пятницу.

В сентябре прошлого года первый замгендиректора МАШ Андрей Никулин говорил, что возобновление работы терминала C ожидается весной 2021-го.

Терминал С был закрыт в марте прошлого года на фоне решения правительства РФ ограничить международное авиасообщение. Параллельно "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов D и E. После этого внутренние рейсы обслуживались через терминал B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, — через F. В конце июля, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в города Турции, Лондон и Занзибар, "Шереметьево" открыло D.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". В прошлом году пассажиропоток аэропорта упал на 60%, до 19,6 млн человек.